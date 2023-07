Cantiere in via Usciana, la consigliera Rossi: "Profondi disagi, Amministrazione intervenga"

La situazione del cantiere per il ripristino della tombatura del Canale Usciana in Via Usciana sta causando notevoli disagi ai cittadini e alle attività commerciali dell'area interessata. La consigliera comunale del Gruppo Misto 6Aurora Rossi solleva in consiglio comunale una serie di criticità legate alla gestione dei lavori e chiede chiarimenti all'amministrazione comunale riguardo a vari aspetti. Ecco il testo della sua interrogazione:

Ogg: interrogazione “Cantiere lavori di ripristino tombatura Canale in via Usciana ”

La sottoscritta Aurora Rossi, consigliere comunale,

Premesso:

- che da alcuni anni in Via Usciana si vive una situazione di profondo disagio causa la viabilità alterata a seguito della rottura, in alcuni punti, della tombatura del canale Usciana;

- che, solo grazie agli stanziamenti del PNRR è possibile intervenire per ripristinare l’intera area;

- che, l’area è particolarmente e negativamente influenzata dai disagi causati dalla situazione sopra espressa in quanto vi insistono, un importante incrocio con la circonvallazione, il cimitero, l’ufficio postale, la stessa Via Usciana che collega con aree periferiche e consente di far defluire il traffico verso altre importanti località confinanti;

- che nell’area insiste anche una storica azienda calzaturiera con 30 dipendenti la cui operatività sia per il carico e scarico merci che per l’acceso delle maestranze è seriamente compromessa da una viabilità profondamente alterata;

- che l’area interessata dai lavori risulta esser storicamente e densamente abitata;

considerando poi:

- che i lavori sono iniziati ormai da mesi e caratterizzati da lunghe ed ingiustificate pause;

- che la segnaletica disposta in prossimità del cantiere appare approssimativa, tanto è vero che più volte si è cambiato il senso di marcia;

- che la stessa segnaletica non fornisce alcuna indicazione di percorso alternativo per colori che solitamente, prima della creazione del cantiere, imboccavano Via Usciana per uscire dal centro abitato, con particolare riguardo per i mezzi pesanti;

- che vi sono, ad oggi, in direzione periferia/centro paese, cartelli che indicano improbabili percorsi (si allegano foto);

- che in data 28 giugno nelle ore notturne la ditta appaltatrice ha eseguito lavori in prossimità dl cantiere provocando rumori molesti che hanno disturbato la quieta notturna in tutta l’area residenziale circostante;

- che di tali lavori notturni non era stata data notizia alla cittadinanza salvo una sorta di avviso postato sulla propria pagina fb personale del vice sindaco, che non può essere definita in alcun modo “informazione di carattere istituzionale”;

- che, anche nell’adiacente via Rocco Scotellaro angolo via Arme, si creano indubbi disagi per il carico/scarico merci in prossimità dell’azienda sopra citata, per le maestranze e per gli stessi cittadini residenti;

- che nei più disparati orari del giorno e della notte, vi sono mezzi di trasporto che, in palese violazione delle approssimative indicazioni stradali, transitano entrando dall’incroco del cimitero, in Via Usciana in senso vietato, proseguendo in direzione Staffoli e creando situazioni di reale pericolo;

- che, in occasione delle varie modifiche alla circolazione, ed in orario particolarmente trafficati come in data 29 giugno, all’indomani del cambio notturno di direzione del traffico, mai è stata ravvisata la presenta della polizia municipale a regolare il traffico;

Tutto ciò premesso, interroga la SV per sapere:

1. Se la gara di appalto prevede una data certa di chiusura lavori e penalità in caso di ritardi;

2. Se, con riferimento ai lavori della notte del 28 giugno sia stata rilasciata idonea autorizzazione, da parte degli organi preposti, relativamente alla loro esecuzione in quegli orari, e di cui chiedo la produzione dei relativi atti;

3. Se vi sia l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di disporre una adeguata segnaletica che indichi con chiarezza un percorso alternativo per coloro che devono transitare nelle aree interessate dal cantiere, provenienti da Santa Croce S.A., Santa Maria a Monte e Montopoli e che devono percorrere via Usciana per raggiungere le loro destinazioni, evitando così ulteriori disagi alla viabilità;

4. Se vi sia intenzione di compiere un necessario riordino della segnaletica esistente, che rischia di indurre in errore o comunque rallentare in modo anomalo il flusso di traffico per coloro che circolano in tale area;

5. Se vi è intenzione di regolamentare, in presenza del cantiere aperto, la viabilità in Via Rocco Scotellaro al fine di migliorare la vivibilità e la viabilità di quell’area in conseguenza dei disagi arrecati dalla presenza del cantiere in oggetto.

La sottoscritta chiede che alla presente interrogazione sia data risposta scritta.

Aurora Rossi

(Consigliere comunale)