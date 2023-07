Castelfiorentino piange Mario Cioni, ex sindaco e partigiano

Castelfiorentino piange la scomparsa di Mario Cioni, ex sindaco e partigiano, scomparso all'età di 98 anni. Un uomo simbolo e pilastro della comunità castellana, primo cittadino per ben 25 anni dal 1951 al 1975, a ricordarlo è l'attuale sindaco Alessio Falorni che ha dedicato a Cioni un post su facebook, con una fotografia di qualche anno fa che li ritrae insieme.

"Per tutti il sindaco, punto di riferimento assoluto per chi ha ricoperto questa carica a Castelfiorentino, che ha avuto in lui il rappresentante più longevo. Dire in poche parole cosa è stato Mario, è davvero impossibile. Nei prossimi giorni - scrive Falorni - lo ricorderemo nella complessità e totalità della sua figura".

Nel suo messaggio di cordoglio, Falorni ricorda la personalità di Cioni e il suo personale legame con lui: "Uomo di levatura morale e umana straordinaria, uno dei massimi interpreti della politica castellana, già volontario della Guerra di Liberazione, esperienza che ha avuto modo di raccontare nelle scuole nella sua ultima parte di vita. Io l’ho sempre vissuto non solo come un amico strettissimo della mia famiglia, ma come un autentico mito vivente. Se ne va un pezzo, straordinario, della storia di Castelfiorentino, e spero che i castellani sapranno rendere omaggio alla sua memoria, per quel che merita". Ancora da definire le modalità dell'ultimo saluto, che saranno comunicate nei prossimi giorni per tutti coloro che vorranno rendere omaggio a Mario Cioni, Falorni conclude: "Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare al figlio Iliano Cioni. Riposa in pace, grande uomo".