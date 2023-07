Il comune di Fucecchio cerca ingegnere impiantista a tempo indeterminato

Il Comune di Fucecchio ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno da Ingegnere-Impiantista. Per partecipare al bando è necessario essere iscritti all'albo degli ingegneri ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Ingegneria Elettrica o Ingegneria Elettronica conseguito con il vecchio ordinamento, laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Ingegneria dell’automazione o Ingegneria Elettronica, laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria della Sicurezza o Ingegneria Elettronica.

La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune di Fucecchio entro e non oltre il 31 agosto 2023, esclusivamente con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.fucecchio@postacert.toscana.it

Entro il giorno 8 settembre saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.fucecchio.fi.it ed all’albo pretorio on line i candidati ammessi o ammessi con riserva alla prima prova scritta, e il luogo/ora della prova stessa, in programma il 12 settembre 2023. La seconda prova si terrà invece il 14 settembre. L’Amministrazione si riserva la possibilità di posticipare le date delle prove scritte per motivi organizzativi, anche in relazione al numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, comunicandolo agli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale entro il giorno 8 settembre. La prova orale si terrà a partire dal giorno 28 settembre, con inizio alle ore 10 presso il Palazzo comunale in via La Marmora. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale ed all’albo pretorio on line entro il 26 settembre. Eventuali modifiche alla data ed alla sede di svolgimento della prova orale saranno comunicate entro lo stesso giorno.

E' possibile consultare tutti i dettagli e scaricare il modulo di domanda collegandosi al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/news/bando-di-concorso-soli-esami-la-copertura-di-1-posto-tempo-indeterminato-e-pieno-da-ingegnere.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa