Controlli straordinari interforze a Firenze e nell’hinterland: arrestati due uomini

Nell'ultimo periodo, le forze di polizia a Firenze hanno collaborato per prevenire e contrastare i reati, promuovendo servizi straordinari di controllo del territorio. Durante tali attività, sono state eseguite denunce e sequestri. Ad esempio, un 21enne della Repubblica Dominicana è stato arrestato per il possesso di un motociclo rubato e privo di patente e assicurazione. Inoltre, sono stati intensificati i servizi di controllo della "movida" fiorentina per garantire sicurezza nelle zone frequentate da residenti e turisti. Anche l'area vicino alla Stazione Santa Maria Novella è sotto attenta sorveglianza. Nell'ultima settimana, le forze di polizia hanno identificato oltre 300 persone e sequestrato oltre 200 grammi di hashish nascosti nel Parco delle Cascine e nei Giardini della Fortezza dal Basso. Sono stati eseguiti arresti anche per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e violazione degli arresti domiciliari. L'attenzione è stata rivolta anche ai controlli degli esercizi pubblici per assicurarsi che rispettino le normative riguardanti il lavoro.