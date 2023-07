Evade dai domiciliari nel Lazio, fermato a Pontedera. Arrestato a Navacchio un altro ricercato

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato due cittadini: uno era evaso dagli arresti domiciliari a Velletri (RM) e l'altro era ricercato con un ordine di cattura. Nel primo caso, hanno fermato un cittadino straniero di 19 anni di nazionalità senegalese in un parco a Pontedera durante un normale servizio di controllo. Questo individuo doveva trovarsi ai domiciliari con braccialetto elettronico presso la sua residenza a Velletri per un furto su un'auto commesso alcuni giorni prima, ma non riusciva a giustificare la sua presenza a Pontedera. Dopo la convalida dell'arresto durante il rito direttissimo, l'uomo è stato ricondotto alla sua residenza per ripristinare la misura precedente in attesa di ulteriori decisioni dal Magistrato di Sorveglianza della capitale.

Nel secondo caso, i carabinieri di Navacchio insieme a quelli del NORM di Pontedera hanno rintracciato un cittadino senegalese di 53 anni soggetto a un provvedimento di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Pisa. Questo uomo doveva scontare una condanna residua di 5 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 3.400€. La condanna era il risultato di varie pene accumulate per reati che includevano il commercio di prodotti falsi, ricettazione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nella locale Casa Circondariale.