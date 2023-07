Gironi serie B pallavolo, per i Lupi di Santa Croce si apre la terza stagione

La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato la composizione dei gironi di serie B maschile per la stagione 2023-24. I Lupi S. Croce, come noto, parteciperanno per la terza stagione consecutiva a questo torneo, con l’obiettivo di dare campo ad una parte degli atleti di A2 Credem Banca e, al tempo stesso, di far crescere i più giovani. Lo scorso anno, la franchigia biancorossa ha portato a termine una stagione "da urlo" centrando il terzo posto assoluto nel proprio raggruppamento, dietro a Civitacastellana e Castelfranco, entrambe promosse in A3 al termine dei play-off promozione.

La squadra allestita dai Lupi, presentata proprio in questi giorni sui canali social della Società santacrocese, sarà seguita da Alessandro Pagliai ed è stata inserita nel girone F. Tante le toscane presenti, per un girone ricco di derby regionali (7). Completano il quadro formazioni umbre (2) e laziali (4):

Volley Anguillara ASD Roma

Volley Club Orte

Maury’s Tuscania

Ecosantagata Civitacastellana

Invicta Grosseto

VVF Tomei Livorno

Gruppo Lupi Pontedera

Lupi S. Croce

Kabel Volley Prato

Pallavolo Sestese

UPC Camaiore

Arno Castelfranco

New Volley Borgo Sansepolcro PG

Volleyball Foligno

Ad una prima lettura, spiccano le presenze delle sopracitate Civitacastellana e Castelfranco: entrambe, infatti, hanno rinunciato a disputare la A3. Gli appassionati avranno notato anche la fresca ex dei campionati di serie A, Maury’s Com Tuscania. Tanta curiosità per le novità Sestese e Camaiore, con quest’ultima formazione che non ha fatto mistero delle proprie ambizioni, allestendo una rosa di alto profilo.

La regular season prenderà il via nel week-end del 7-8 Ottobre 2023; terminerà l’11-12 Maggio 2024.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa