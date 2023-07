Il Cdx di Vinci abbandona il Consiglio comunale: "Scarso rispetto delle opposizioni"

"Abbiamo preso la decisione di uscire dall'aula durante il Consiglio di venerdì 28 luglio, e di non partecipare al voto in segno di protesta, verso lo scarso rispetto dei diritti delle opposizioni e di tutti i consiglieri. Non possiamo ricevere decine di documenti su atti fondamentali, che incidono sul benessere dei vinciani, poche ore prima del Consiglio. Abbiamo bisogno del rispetto del termine di tre giorni, per studiare centinaia di pagine e casistiche soprattutto di competenza tecnica". Dichiarano congiuntamente i consiglieri di centro-destra di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Maria Grazia Bindi.

"Non amiamo gesti del genere, perché abbiamo rispetto delle istituzioni, ma abbiamo richiamato il bisogno di rispettare le nostre prerogative ed il dibattito. Siamo anche disposti a segnalare al prefetto il mancato rispetto del regolamento comunale e degli elementari diritti dell'opposizione se questo dovesse ripetersi. Tra le altre cose questa maggioranza - concludono i consiglieri - sempre più arrancante ha avuto appena il numero legale per votare un atto fondamentale come il bilancio del primo semestre".

Fonte: Ufficio stampa