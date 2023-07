Il parco Aldo Moro di Altopascio rinasce con una nuova area giochi

Un parco giochi completamente rinnovato e riqualificato, adatto a tutti, con pavimento in gomma rigenerata e nuove attrazioni per i bimbi. È quanto ha appena aperto l’amministrazione D’Ambrosio nel parco Aldo Moro, ad Altopascio, a due passi dal centro storico, dove da pochi giorni è fruibile la nuova area giochi - realizzata con un importo di 35mila euro - pronta per accogliere bambini e famiglie.

"Abbiamo voluto investire queste risorse per rigenerare e riqualificare uno spazio molto frequentato del nostro paese che aveva bisogno di essere completamente riqualificato - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Grazie anche al lavoro dell’ufficio possiamo oggi restituire alla comunità una nuova area giochi, con pavimentazione anti trauma rigenerata, e attrazioni nuove. Con questa operazione vogliamo dare il via a un percorso di rinascita del parco Aldo Moro: abbiamo cominciato negli anni scorsi portandoci la ginnastica all’aperto o la festa dello Sport, vogliamo proseguire attrezzando questa area verde per renderla ancora più vivibile, sicura e accessibile per i cittadini. Questo spazio è bellissimo, ricco di potenzialità, nel cuore di Altopascio, servito da parcheggio: merita di essere riqualificato ancora di più. Con l’apertura di questo parco giochi mettiamo un primo tassello".

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa