La consigliera Rossi: "Grave degrado dell'area della piscina comunale di Castelfranco di Sotto"

La consigliera comunale Aurora Rossi ha presentato un'interrogazione riguardante il grave degrado dell'area della piscina comunale e della zona sportiva. Da alcuni anni, la piscina è inutilizzata a causa della necessità di importanti lavori di ammodernamento e ripristino, ma le lungaggini burocratiche hanno ritardato l'avvio dei lavori. Ecco il testo della sua interrogazione:

Ogg: interrogazione “Area Piscina comunale e zona sportiva, degrado ”

La sottoscritta Aurora Rossi, consigliere comunale,

Premesso:

- che da alcuni anni la piscina comunale è inutilizzata a seguito della necessità di compiere importanti lavori di ammodernamento e ripristino;

- che tali lavori, dopo lungaggini burocratiche, la cui responsabilità è evidentemente in capo all’amministrazione comunale, sono stati affidati a ditta esterna risultata aggiudicatrice di gara d’appalto;

- che alla sopra citata ditta è stato successivamente revocato l’appalto e che ad oggi non è dato sapere quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale riguardo la riassegnazione, la ripresa ed il termine dei lavori;

- che l’intera area della piscina (come da foto allegate) versa in grave stato di abbandono e degrado;

- che tale degrado non è circoscritto solo all’area recintata ma deborda al di fuori di essa arrecando grave pregiudizio alla fruibilità dei marciapiedi perimetrali della stessa piscina da parte di adulti e bambini, oltre alla evidente presenza di lavori non terminati e potenzialmente pericolosi;

- che tale situazione costituisce grave e potenziale pericolo per l’intera area;

- che in situazioni analoghe dove il soggetto inadempiente è il privato cittadino, l’amministrazione comunale avrebbe provveduto ad emanare idonea ordinanza per il ripristino e la messa in sicurezza dell’intera area;

- che tale situazione si presenta, non con meno gravità, ma con stesse modalità, anche lungo il marciapiede di via dello stadio, impedendo, di fatto una corretta e sicura fruibilità dello stesso per gran parte della via ed in particolare in prossimità del campo sportivo sussidiario (vedi foto allegate);

considerando poi:

- che l’intera area costituisce luogo di accesso e frequentazione di molte utenti, società sportive, famiglie, scolaresche anche provenienti da altri comuni, la situazione di permanente degrado costituisce anche un evidente danno d’immagine per l’intera comunità;

Tutto ciò premesso, interroga la SV per sapere:

1. Se è stata individuata idonea soluzione riguardo la ditta che dovrà proseguire e terminare i lavori nell’area della piscina al fine di riconsegnarla alla corretta fruibilità della comunità;

2. Se è intenzione dell’amministrazione comunale procedere, con urgenza, alla bonifica e sistemazione delle aree citate in premessa anche in relazione alla necessità di mantenere salubre l’ambiente circostante;

3. Se è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere ad istituire un permanete ed efficiente servizio di ordinaria manutenzione per l’intera area del comune al fine di evitare il ripetersi di queste deprecabili situazioni ed al fine di conservare in condizioni decorose il patrimonio comunale.

La sottoscritta chiede che alla presente interrogazione sia data risposta scritta.

Aurora Rossi

(Consigliere comunale)