Laurea da 110 e Lode per Luca Costa, dalla famiglia gli auguri per "nuovi traguardi e soddisfazioni"

Confetti rossi per Luca Costa che giovedì 27 luglio ha conseguito, con la votazione di 110/110 e lode, all'Università di Pisa la Laurea in Lettere (vecchio ordinamento, indirizzo moderno, percorso italianistico), dopo aver discusso, presso l'Aula Magna di Palazzo Matteucci, un' apprezzata tesi dal titolo: "Arte della recensione, stili, toni, linguaggi in Montale critico di poesia".

Relatrice la professoressa Ida Campeggiani, secondo relatore il professor Raffaele Donnarumma, entrambi docenti italianisti del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Ateneo pisano.

A Luca Costa, da anni residente a Viareggio nel quartiere Marco Polo, dipendente di ruolo della Regione Toscana a Firenze presso gli uffici di Novoli, e giornalista pubblicista, le più vive e sentite congratulazioni da parte dei familiari, con l'augurio di un prosieguo ricco di nuovi traguardi e di soddisfazioni, personali e lavorative.