Lite sfocia in accoltellamento nel Pratese, ricercato il presunto autore

Una violenta lite si è verificata nella tarda serata di venerdì 28 luglio a Montemurlo, nel quartiere di Fornacelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montemurlo che hanno trovato un 45enne con ferite da taglio, procurate da un piccolo coltello a serramanico, soccorrendolo. I sanitari del 118 intervenuti hanno poi trasferito in codice giallo il 45enne all'ospedale di Prato, dove si trova tutt'ora sotto osservazione per una ferita che avrebbe parzialmente interessato un polmone.

Dalle immediate indagini è emerso che il responsabile dell'aggressione sarebbe un 37enne, sempre di Montemurlo. Quest'ultimo, dopo la lite, si è dato alla fuga ed è tutt'ora ricercato dai militari poiché si è reso irreperibile. Al momento l'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Restano da chiarire le motivazioni che hanno portato al diverbio sfociato in accoltellamento, avvenuto nell'abitazione della vittima.