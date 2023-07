Non si ferma all'alt: in auto una mazza da baseball, un coltello e droga, senza assicurazione e patente

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, segnalando anche alla Prefettura di residenza il suo assunto di sostanze stupefacenti.

Durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato un'autovettura di grossa cilindrata. Tuttavia, il conducente ha deciso di fuggire, ma è stato inseguito e fermato poco dopo. Nel veicolo e sulla persona del conducente, un italiano di 28 anni, sono stati trovati una mazza da baseball e un coltello a serramanico di 22 cm (di cui 10 di lama), oltre a 9 grammi di hashish.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l'uomo stava guidando senza patente poiché era sospesa e che l'auto non aveva la copertura assicurativa obbligatoria. Di conseguenza, oltre alla denuncia per il possesso di armi e sostanze stupefacenti, sono state elevate sanzioni per l'inosservanza dell'alt dei militari, per la guida senza patente e per l'assenza di assicurazione del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Tutti questi illeciti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pisa per le dovute azioni legali, mentre la segnalazione alla Prefettura riguarda l'assunto di sostanze stupefacenti.