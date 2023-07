I trent'anni della Pro Loco di Capraia e Limite, festa e ricordi dal 1993

Martedì 11 luglio si è tenuta la Festa dei 30 anni della Pro Loco di Capraia e Limite, fondata il 6 aprile 1993. Tante le persone presenti, nella splendida cornice della Villa Oratorio di Limite sull'Arno, per trascorrere i festeggiamenti tra ricordi, aneddoti, momenti di riflessione, a partire dai fondatori che costituirono l'associazione al tempo. Tra i vari intervenuti, anche il primo presidente della Pro Loco, Maurizio Catti, in carica dal 1993 al 1996, il quale ha ricordato lo spirito che animò tanti ragazzi e ragazze a mettersi insieme, in gruppo, per organizzare eventi per il paese, aggregare, socializzare, in un decennio, i '90, in cui Capraia e Limite stava vivendo profonde trasformazioni economiche e sociali e si impegnava per la tutela della memoria collettiva delle proprie radici storiche.

Presenti anche il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti e il consigliere regionale, ex sindaco, Enrico Sostegni, oltre all'ex sindaco Franco Sanchini. Assente, ma ricordato da tutti durante la serata e nei vari interventi, il presidente onorario Alessandro Alderighi, che ha guidato l'associazione per 16 anni.

Dopo l'apericena, nel corso della festa, l'attuale presidente Edoardo Antonini ha consegnato a tutte le associazioni, circoli, volontari del territorio presenti un attestato di riconoscimento e ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione nei 30 anni, chiedendo a tutti i rappresentanti di esprimere un pensiero. Subito dopo, grazie al Gruppo Fotografico Limite, la proiezione di tante fotografie di eventi, iniziative, progetti seguiti dalla Pro Loco dal 1993 ad oggi, a partire dal Carnevale con i carri nei primi anni '90.

"E' stato un momento importante di festa e condivisione, tutti insieme, per dare risalto all'attività instancabile della Pro Loco che, da 30 anni, collabora con tutte le associazioni, il Comune, enti, volontari, per organizzare eventi, fare aggregazione, promuovere e valorizzare Capraia e Limite. Lo dovevamo ai fondatori e a tutti - tantissimi - che hanno messo impegno, entusiasmo, disponibilità, nel corso degli anni, per la comunità, per realizzare obiettivi comuni. È un piacere continuare a lavorare e impegnarsi nel solco di quanto costruito da chi ci ha preceduto, guardando al futuro e allo sviluppo di sempre più numerosi progetti. Grazie a tutti per la bella serata e a Antonio Borgioli, consigliere della Pro Loco, per la gentile disponibilità di Villa Oratorio", commenta il presidente Edoardo Antonini.

Fonte: Pro Loco di Capraia e Limite Aps