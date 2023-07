San Miniato sold out per Niccolò Fabi, assessore Arzilli: "Un altro successo di Musicastrada"

Tutto esaurito per il concerto di Niccolò Fabi a San Miniato, tappa del festival Musicastrada. Il cantautore romano ha incantato le oltre 700 persone presenti in Piazza Duomo per assistere a un'ora e mezza di grande musica al tramonto. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano che ha portato sul palco ieri sera. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone).

"Dopo il successo del 2021 con il concerto di Margherita Vicario e del 2022 con Dub Fx, anche quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo, offrendo una serata di eccezionale musica, con uno dei cantautori più significativi della scena musicale italiana - commenta l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. E' stato un piacere accoglierlo, per la prima volta, nella nostra città. Ringrazio Davide Mancini di Musicastrada per la grande collaborazione che ogni anno ci rinnova e tutti i volontari delle associazioni di protezione civile che ci hanno dato una mano ad organizzare al meglio questo evento. L'appuntamento con questo festival sarà riconfermato anche per l'anno prossimo".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa