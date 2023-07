Si finge cliente e tenta di rubare una bottiglia di whisky, scatta l’arresto

Tenta di rubare una bottiglia di whisky ma viene inseguito dalla proprietaria del negozio e arrestato dalla Polizia Municipale. Il fatto risale a giovedì pomeriggio. Una pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale stava transitando nella zona di Novoli quando ha udito grida concitate provenire dal marciapiede. Gli agenti si sono avvicinati e, non appena si sono resi conto che era in corso una colluttazione tra tre persone (due uomini e una donna), sono intervenuti. Dai racconti dei presenti hanno ricostruito che si era appena verificato un tentativo di rapina a danno della donna, titolare di un esercizio commerciale, da parte di un giovane.

Il 23enne (straniero residente nella zona) era entrato nel negozio dirigendosi direttamente verso lo scaffale degli alcolici, aveva preso una bottiglia di whisky per poi dirigersi verso la cassa ma arrivato vicino si era dato alla fuga correndo verso l’uscita. La titolare ha provato a fermarlo riuscendo a trattenerlo appena fuori il negozio ma il giovane è riuscito a divincolarsi per allontanarsi. Alla fine, la donna, insieme a un cliente del negozio, ha raggiunto il fuggitivo ed è iniziata la lite fermata poi dalla pattuglia. Il giovane però ha continuato a voler scappare, strattonando e opponendo resistenza agli agenti (una è rimasta ferita a una spalla con referto di 10 giorni) che alla fine sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo, anche grazie all’ausilio di un’altra pattuglia arrivata nel frattempo. L’uomo è stato processato per direttissima per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.