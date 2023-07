Tenta di sedare una lite ma cade a terra, 26enne ferito nella notte a Firenze

Mentre stava tentando di riportare alla calma delle persone coinvolte in una lite è caduto a terra ferendosi. È successo questa notte intorno alle 2.30 in piazza Santa Croce a Firenze dalla quale il ferito, un 26enne ecuadoregno, è finito in ospedale per la frattura della spalla, ricevendo 25 giorni di prognosi.

Il 26enne si trovava con degli amici quando, secondo le ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto forse alterato dall'alcol, che avrebbe iniziato a urlare e spintonare uno dei ragazzi. A quel punto il 26enne avrebbe tentato di sedare la lite ma sarebbe stato spintonato, finendo a terra e sbattendo violentemente la spalla. L'aggressore si è poi allontanato mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, allertati dal gruppo, e una volante della polizia.