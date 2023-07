Torneo Open Padel Santa Croce, il duo Chiostri e Miccini vola in semifinale

Federico Chiostri

Per gli appassionati di padel, assistere alla discesa in campo di Federico Chiostri è come per un tifoso di tennis veder giocare Zverev o Fognini. E così il folto pubblico del Tennis&Padel Club Santa Croce si coccola il suo campione argentino, protagonista assoluto della penultima giornata del “Torneo Open maschile”, ricca manifestazione dotata di 5.000 € di montepremi e inserita all’interno del circuito Grantennis Events.

Affiancato al marchigiano Giacomo Miccini, com’era prevedibile Chiostri ha spaccato in due la parte centrale del tabellone, raggiungendo una semifinale al cospetto del suo ranking italiano che non rende merito al suo spessore internazionale: con il primo posto nel ranking dell’A1 Padel (nuova denominazione dell’APT Padel Tour, circuito alternativo al World Padel Tour che vede impegnati alcuni degli atleti più forti del pianeta) e sei tornei conquistati nel palmares, Chiostri è considerato soprattutto in patria un’autentica divinità del campo vetrato. Sulla strada sua e di Miccini, altro elemento interessante con un passato di promettentissimo tennista juniores prima del passaggio al padel, si sono trovati di fronte i bolognesi Patracchini/Bulgarini (teste di serie numero 4), sconfitti con il punteggio di 63 64, e nei quarti Mismetti/Piccioli: in questo match si è potuto ammirare la grande gestione degli spazi, una capacità tecnica e di difesa fuori dal comune da parte dell’argentino, che hanno costretto gli avversari a subire un netto 62 61. “Giocare a fianco di un campione come Federico è una fortuna unica – ci spiega Giacomo Miccini: accanto a lui riesco a crescere tanto partita su partita, ma il suo livello è tale che non potrebbe essere altrimenti. L’ultima volta che sono venuto a Santa Croce era il lontano 2007 ed ero qui a disputare gli Internazionali di Tennis Under 18, un ricordo vivido e affettuoso anche se ormai sembrano passate mille vite!”

Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni

Con la presenza di Chiostri/Miccini in semifinale le due coppie favorite non possono dormire sogni tranquilli: sia Daniele Cattaneo/Lorenzo Di Giovanni, l’unico duo tricolore ammesso al tabellone principale del BNL Italy Major Premier Padel, la rassegna mondiale padelistica più prestigiosa d’Italia ospitata dai campi del Foro Italico, sia i vincitori dell’edizione 2022 Michele Bruno/Luca Mezzetti dovranno superare un ostacolo molto duro sulla propria strada. Per concludere il quadro, Simone Licciardi e Nicola Remedi conquistano un pass per le semifinali sconfiggendo il duo composto da Pescetti/Garri (64 64).

Al Padel Club Santa Croce l’ingresso al pubblico sarà libero per tutta la durata della manifestazione.

Fonte: Tennis & Padel Club Santa Croce