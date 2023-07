Incendio di sterpaglie a San Miniato, domate le fiamme a Catena

Incendio di sterpaglie questo pomeriggio in località Catena, nel comune di San Miniato. Le fiamme si sono sviluppate in un campo, provocando una nube di fumo spinto dal vento in direzione San Miniato Basso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Vab e i volontari dell'antincendio boschivo della Misericordia di San Miniato.

Le squadre hanno contenuto il rogo di sterpaglie, evitando che si avvicinasse alle abitazioni. Intorno alle 18 l'intervento risultava concluso.