Infortunio all'Abetone, 79enne travolto da una pianta durante il taglio nel bosco

Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi ad Abetone Cutigliano dove un uomo di 79 anni è stato colpito da una pianta in un bosco a La Secchia. Secondo quanto ricostruito l'uomo stava tagliando alcune piante quando una di queste l'avrebbe colpito. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico toscano, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso che però non ha potuto avvicinarsi alla zona dell'intervento a causa delle linee elettriche nelle vicinanze.

Le persone che si trovavano con il 79enne hanno immediatamente allertato i soccorsi. L'uomo è stato stabilizzato dal personale medico del 118 e i tecnici, tramite manovre su corda, lo hanno recuperato in una scarpata. In seguito l'infortunato, che avrebbe riportato vari traumi nella parte superiore del corpo, è stato trasportato a spalla fino all'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze.