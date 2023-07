"Mala movida", due denunce nel Pisano per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi

Controlli in strada in provincia di Pisa da parte dei carabinieri, in contrasto alla "mala movida" e per la verifica di regolari condotte alla guida. Nell'ambito del servizio due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel primo caso i carabinieri della Compagnia di Volterra hanno controllato con l'etilometro il conducente di un'auto, risultato avere un tasso alcolemico di 1,94 g/l e dunque oltre il limite consentito. Per l'automobilista è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.

Nel centro di Pisa invece, nella tarda serata di ieri, i militari hanno controllato un 39enne di nazionalità marocchina, trovato in possesso di un coltello lungo complessivamente 16 cm, di cui 7 cm di lama. Il soggetto è stato inoltre trovato in possesso anche di una modica quantità di hashish. Per queste ragioni il 39enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.