Parcheggia l'auto in spiaggia a Livorno, sanzionata la proprietaria

Scena insolita quella che si sono ritrovati davanti alcuni bagnanti giunti questa mattina sulla spiaggia del Sale a Livorno. Sulla riva di sassi del tratto di mare, è stata ritrovata un'auto parcheggiata. Per rimuovere il mezzo, una Bmw, sul posto in supporto alla polizia municipale sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. A renderlo noto è il Comune di Livorno che in merito alla vicenda parla di "totale spregio alle regole della circolazione ma anche e soprattutto dell'ambiente".

Gli agenti della municipale sono intervenuti alle prime ore del mattino, tentando di rimuovere l'auto con i carri attrezzi convenzionati con il Comune. Il mezzo è poi stato rimosso intorno alle 10 con il supporto dei vigili del fuoco. Nei confronti della proprietaria dell'auto la polizia municipale ha compiuto accertamenti per occupazione di suolo demaniale con veicolo, ai sensi del Codice della navigazione, punito con una sanzione da 103 a 206 euro. In corso gli accertamenti sulla dinamica.