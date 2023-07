Precipitano dalle spallette dell'Arno, feriti due giovani a Pisa: indagini in corso

Due giovani sono rimasti feriti gravemente dopo essere precipitati dalle spallette sull'Arno a Pisa. Sempre ieri notte un altro ragazzo, tunisino come i primi due, è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini della polizia, avvenuti intorno alla mezzanotte e apparentemente distinti. Il primo intervento riguarderebbe il giovane ferito, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe riferito di essere stato aggredito da due connazionali che poi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Poco dopo sono stati soccorsi gli altri due giovani, precipitati per circa dieci metri dalle spallette. Entrambi, coscienti, hanno riportato ferite per una prognosi di 40 giorni. Proseguono gli accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile per capire se i due fatti, avvenuti a distanze e luoghi ravvicinati, possano essere collegati tra loro.