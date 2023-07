Scippa gli orologi a due anziani con la tecnica dell'abbraccio: indagini a Forte dei Marmi

Si è avvicinata a due persone anziane e, con la tecnica dell'abbraccio, ha sottratto ad entrambi gli orologi. È successo ieri mattina in via Versilia a Forte dei Marmi. L'autrice dello scippo, una donna, subito dopo aver derubato la coppia di anziani si è allontanata a bordo di un'auto.

Sul posto è intervenuta la polizia, in servizio in zona c'era anche una pattuglia della municipale. Sono in corso le indagini per individuare la donna, anche tramite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area e alcune testimonianze.