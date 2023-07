Truffato nell'acquisto di una bici trovata sul web: denunciato finto venditore

Interessato ad una bicicletta elettrica trovata su un annuncio online si è fatto avanti per concludere l'acquisto, ma la vendita si è rivelata una truffa. Dopo le indagini i carabinieri di Cecina hanno identificato il presunto autore del raggiro ai danni di un 44enne.

Trovato l'articolo su un sito di e-commerce, la vittima ha avuto nel giro di poco tempo riscontro da quello che si è rivelato un finto venditore che, simulando un ottimo affare, dichiarava di accontentarsi di 300 euro. Per far cadere il 44enne nel tranello il presunto truffatore ha inoltre inviato via chat l'iban di una carta prepagata, una fotografia di una carta di identità e di un codice fiscale, dicendosi pronto a spedire la bicicletta tramite un corriere di sua fiducia. Il 44enne a quel punto ha provveduto a versare il denaro richiesto sulla carta, trasmettendo una foto della ricevuta e ricevendo rassicurazioni sulla pronta spedizione della bici. Da quel momento però, l'acquirente non ha più avuto nessuna notizia e il sedicente venditore, nel frattempo, si è reso irreperibile.

La vittima si è dunque rivolta ai carabinieri di Cecina che hanno avviato nell'immediato le indagini e, seguendo il flusso di denaro, sono risaliti ad un 43enne abruzzese con precedenti di polizia, che adesso dovrà rispondere del reato di truffa. Come spiegato infine dai carabinieri, l'invito "è quello di prestare particolare attenzione ad annunci di vendita i cui prezzi appaiano particolarmente vantaggiosi, di preferire modalità di pagamento che consentano la risoluzione di controversie e l’eventuale recupero del denaro e di denunciare sempre le truffe, anche non consumate, per consentire di individuarne gli autori".