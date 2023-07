Vittima di rapina, in ospedale riconosce l'aggressore: fermato un giovane

Rapina con aggressione in piazzale Vittorio Veneto a Firenze. La vittima, una 37enne peruviana, una volta in pronto soccorso avrebbe riconosciuto tra i pazienti in attesa il suo presunto aggressore, anche lui in ospedale per delle ferite riportate. Quest'ultimo è stato identificato in un 21enne, trasportato a Careggi dopo essere caduto mentre cercava di fuggire da un controllo della guardia di finanza alle Cascine.

L'intervento della polizia risale a dopo le 8.30 di ieri in via Bastianelli, a seguito di una segnalazione al 112. Al loro arrivo sul posto erano già presenti i sanitari del 118, per prestare soccorso alla 37enne che riferiva di essere stata aggredita poco prima da una persona, descritta come un nordafricano, per prenderle la borsa. Condotta in pronto soccorso per le contusioni riportate, è qui che ha visto il 21enne, sottoposto a sua volta a fermo di indiziato di reato dalla polizia.