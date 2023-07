Abc Castelfiorentino, Alessandro Gemmi entra nello staff tecnico gialloblu

Il settore giovanile è uno dei fiori all’occhiello dell’Abc Castelfiorentino. Per questo la società, in particolare negli ultimi anni, ha investito non soltanto sui ragazzi ma anche sulla squadra tecnica, andando a comporre uno staff di allenatori qualificato e professionale dal punto di vista prettamente cestistico, ma prima ancora un gruppo di persone dalle indiscusse qualità umane. Ed è proprio in quest’ottica che il Consiglio direttivo gialloblu ha deciso di allargare la propria squadra portando a Castelfiorentino un allenatore che riassume tutte queste caratteristiche: si tratta di Alessandro Gemmi, che in maglia Abc vivrà la sua prima esperienza lontano da Firenze dopo 11 anni di carriera vissuti tra i parquet di Firenze 2 e Valdisieve. Alessandro arriva a Castelfiorentino per portare la sua esperienza e le sue competenze al servizio del sodalizio gialloblu, per il quale ricoprirà il ruolo di capo allenatore dei gruppi Under 17 Eccellenza e Under 19 Gold, oltre a coadiuvare Samuele Manetti nel progetto Abc Evolution.

“La decisione di allontanarmi da Firenze ed iniziare questa esperienza in una società come Castelfiorentino – racconta Alessandro – è stata dettata principalmente dalla volontà di lavorare in un settore giovanile di ottimo livello e all’interno di gruppi che si approcceranno alla nuova stagione con obiettivi importanti. Ma non solo: in questa scelta molto hanno influito anche i rapporti umani e l’ambiente, ed in particolare l’amicizia che mi lega a Samuele Manetti. Per questo non posso che essere felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo percorso in maglia gialloblu”.

Grande soddisfazione da parte dell’intera società, che ha fortemente voluto Alessandro per le sue qualità tecniche e umane, come spiega il responsabile del settore giovanile Claudio Calvani.

“Quando nei mesi scorsi, insieme al Consiglio direttivo, abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione sportiva, abbiamo tutti concordato sul fatto che fosse necessario un ulteriore allenatore per il settore giovanile – racconta Claudio -. Dopo esserci consultati, e parlando anche con Samuele Manetti, è emerso il nome di Alessandro, nome che ci ha trovati tutti perfettamente d’accordo. Così non abbiamo perso tempo a contattarlo, consapevoli che fosse il profilo giusto per la nostra realtà e per le nostre necessità. E vista la reciproca volontà di iniziare questo percorso insieme, è bastato un incontro per stringerci la mano ed instaurare questa collaborazione in cui tutti noi crediamo davvero tanto”.

LA CARRIERA

Fiorentino, classe ’92, inizia ad allenare nel settore giovanile del Firenze 2, in cui resta per quattro stagioni. Poi l’arrivo a Valdisieve, che rappresenta la sua più importante esperienza cestistica fino ad oggi. Un percorso che dura ben sette stagioni in cui ricopre sia il ruolo di assistente in prima squadra, sia quello di allenatore del settore giovanile di cui, negli anni, allena tutti i gruppi, a partire dall’Under 13 fino all’Under 20. Nella stagione 2021/2022 conquista il quarto posto nel campionato Under 15 Regionale mentre chiude la stagione 2022/2023 conquistando la Final Eight del campionato Under 13. Nelle ultime due stagioni è stato inoltre assistente nella Selezione Regionale 2008 in occasione della Ludec Cup e del Memorial Fabbri.

Ad Alessandro, dunque, il nostro più grande benvenuto in maglia ABC.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino