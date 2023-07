Castelfranco a portata di click 2023, già disponibile il data base digitale con i dati aggiornati delle attività

Cosa c’è di aperto in agosto? Dove posso andare a mangiare la pizza o tagliarmi i capelli durante l’estate?

Le risposte sono “a portata di click”! È stato appena pubblicato il data base pubblico “Castelfranco a portata di click”, una sorta di “Pagine Bianche” digitale con le ferie e i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di Capoluogo e Frazioni di Castelfranco di Sotto.

Questo strumento di consultazione è ora a disposizione di tutti sulla home page del sito istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto e verrà diffuso anche attraverso i social network.

Questa raccolta con i dati sulle attività a contatto con il pubblico, utile per comunicare agli utenti le aperture e chiusure nel periodo delle ferie estive 2023, rimarrà visibile e consultabile durante tutto l’anno, anche dopo l’estate, quindi può diventare un’ottima occasione per promuovere e rendere più visibile la propria attività.

L’Amministrazione Comunale ha raccolto le informazioni utili, relative alle attività a contatto con il pubblico del territorio comunale, grazie alla partecipazione delle attività ad un questionario digitale di facile e intuitiva compilazione.

Sei un’attività e vuoi aggiungere i tuoi dati alla raccolta?

Per chi ancora non avesse risposto alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di invio dei propri dati, c’è tempo fino al 3 agosto. Per inviare le proprie informazioni si chiede di scrivere all’indirizzo mail sotto indicato con i dati della propria attività e le informazioni sul periodo di ferie 2023.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa