Ciak si gira! Torna la programmazione del cinema all’aperto in otto frazioni a Empoli

Ciak si gira! Si torna a sognare sotto le stelle con la rassegna cinematografica all’aperto. L’estate empolese dunque prosegue con il “Cinema sotto le stelle”, quarta edizione, del quale il Comune ha affidato la realizzazione ad Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS, in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS.

L’amministrazione comunale quest’anno ha lanciato una novità, ovvero che la programmazione cinematografica sotto le stelle sia itinerante in ben otto frazioni: dal 7 al 28 agosto 2023 a Monterappoli, Casenuove, Tinaia, Serravalle, Sant’Andrea, Pontorme, Pagnana e Cascine, grazie alla preziosa collaborazione dei Circoli Arci che metteranno a disposizione i propri spazi all’aperto. E laddove questi mancassero, i propri volontari saranno pronti ad allestire le arene in piazze o giardini nelle vicinanze del proprio circolo.

«Il cinema estivo cambia passo e lo troverete in otto frazioni – queste le prime parole a commento di Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli che spiega – Dal 7 al 28 agosto il cinema sotto le stelle vi aspetta a Monterappoli, Casenuove, Tinaia, Serravalle, Sant’Andrea, Pontorme, Pagnana e Cascine, nei giardini e nelle piazze. Un cartellone dedicato a tutte le età come è sempre stato nello spirito della rassegna cinematografica estiva all’aperto, dagli adulti, ai più piccoli, ai ragazzi, senza dimenticare le famiglie. L’ingresso è gratuito».

Non solo spazi all’aperto dei Circoli dunque ma anche angoli da scoprire o riscoprire nelle frazioni: la terrazza sull’Arno in Tinaia da cui è possibile vedere Limite veramente da vicino, la bella piazza Marchetti a Pontorme o i freschi giardini a Pagnana di piazza Arno.

La programmazione scelta sicuramente pone attenzione ai bambini e alle loro famiglie, ben quattro tra cartoni e film per ragazzi, ma anche alla voglia di leggerezza estiva e divertimento con le commedie, tra le quali spicca un omaggio al grande artista Francesco Nuti attraverso la proiezione di “Caruso Pascoski” in apertura della rassegna il 7 agosto al Circolo Arci Monterappoli.

I TITOLI IN CARTELLONE - In collaborazione con i Circoli Arci Monterappoli APS, Casenuove APS, Tinaia APS, Avis APS, S. Andrea APS, Nuovo Pontorme APS, Pagnana APS, “Garibaldi” APS (Cascine), inizio proiezioni alle 21.30. Si comincia con un omaggio al grande Francesco Nuti al Circolo Arci Monterappoli, via Salaiola, 305 con il film “Caruso Pascoski”; mercoledì 9 agosto, al Circolo Arci Casenuove, via Fratelli Cairoli, “Il Piccolo Yeti”; venerdì 11 agosto, Terrazza sull’Arno, via del Piano della Tinaia, 6 con il film “Lasciarsi un giorno a Roma”. Si prosegue venerdì 18 agosto, al Circolo Arci Avis, via Guido Rossa, 1 con “Gli incredibili 2”; lunedì 21 agosto, al Circolo Arci Sant’Andrea, via Senese Romana, 409 con “Corro da te”. Gli ultimi appuntamento saranno mercoledì 23 agosto, in piazza Marchetti nel borgo antico di Pontorme con “Il matrimonio di Rosa”; venerdì 25 agosto, ai Giardini adiacenti piazza Arno, a Pagnana con il simpaticissimo “Dumbo” e per chiudere in bellezza, lunedì 28 agosto, via De Sanctis, a Cascine con “Il re leone”.