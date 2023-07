Controlli dei carabinieri a Firenze, due persone arrestate e sei denunce

Controlli dei carabinieri ieri sera a Firenze. I militari hanno arrestato due individui e denunciato sei persone.

Il primo arresto è avvenuto in Piazza Stazione, dove un 48enne senegalese è stato colto sul fatto mentre vendeva una dose di crack a un acquirente. Durante la perquisizione personale, sono state rinvenute 5,6 grammi di eroina, 23,43 grammi di crack e 971 euro in contanti.

Il secondo arresto ha riguardato un 27enne tunisino, sorpreso a cedere una dose di cocaina in Piazza de Peruzzi. La perquisizione ha permesso di trovare 1,8 grammi di cocaina, 2,8 grammi di hashish, 0,2 grammi di crack e 50 euro in contanti.

Le denunce all'Autorità giudiziaria hanno coinvolto diverse persone e diverse situazioni. Un 17enne bengalese è stato denunciato per porto ingiustificato di una pistola Bruni mod 92 a salve, priva di tappo rosso, che aveva estratto sulla pubblica via, spaventando i passanti in Lungarno Diaz. In via Cennini, un 32enne polacco è stato denunciato per porto ingiustificato di 1 coltello a lama fissa e di arnesi atti allo scasso (cacciaviti e tenaglie).

Altri quattro individui sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. Un 24enne tunisino è stato sorpreso con 34,6 grammi di hashish e 216 euro in contanti in via da Verrazzano, mentre un 28enne marocchino è stato trovato con 6,2 grammi di hashish, 5,3 grammi di cocaina e 280 euro in contanti in Piazza de Peruzzi.

In Borgo Allegri, un 28enne tunisino è stato denunciato per ricettazione, poiché è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato nell'aprile precedente. Infine, in via Montebello, un 78enne francese è stato denunciato per deturpamento di cose altrui, mentre era intento a imbrattare con vernice un'auto parcheggiata.

Durante il servizio di controllo, sono state controllate 51 persone e 23 veicoli, effettuate 2 perquisizioni domiciliari, 4 personali e 1 veicolare. Sono stati sequestrati 3,35 grammi di hashish, rinvenuti occultati negli spazi verdi di Piazza Stazione. Inoltre, sono stati segnalati 9 consumatori di droga al Prefetto, sorpresi in Fortezza da Basso, Piazza de Peruzzi e Piazza della Stazione con modiche quantità di hashish, cocaina e crack.