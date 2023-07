Disturba i clienti e si rifiuta di fornire la propria identità ai carabinieri: denunciato

Si sarebbe introdotto abusivamente in una struttura di intrattenimento senza pagare e avrebbe iniziato a disturbare i clienti. Sul posto, a Cecina, sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno fermato il soggetto, risultato essere un giovane di 27 anni originario dell'est Europa, residente nel padovano e con precedenti di polizia.

Il 27enne, sorpreso dagli addetti, si sarebbe rifiutato di pagare l'ingresso e avrebbe iniziato a creare ulteriori problemi, tanto da richiedere l'intervento dei militari. All'arrivo della pattuglia il 27enne si è dimostrato non collaborativo e, alla richiesta del documento di identità, ha dichiarato di non averne, fornendo sommarie generalità. Vista la situazione il giovane è stato accompagnato il caserma dove, tramite approfondimenti, i carabinieri sono risaliti alla sua vera identità. Per il 27enne è dunque scattata la denuncia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale.