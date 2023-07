Fondazione CRSM, nel nuovo consiglio di indirizzo due ex sindaci

Giunti al termine del proprio mandato, il consiglio di indirizzo uscente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha nominato i componenti del nuovo consiglio di indirizzo, che si insedierà il 25 settembre e che provvederà alla nomina del Presidente, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2023 - 2027.

Il Consiglio di Indirizzo 2023-2027 della Fondazione CR San Miniato sarà così composto:

Antonio Agnesi, Tiziano Bonistalli, Mauro Carugi, Leonetto Corti, Marco Fagioli, Stefano Farsetti, Rita Forsi, Michela Gradassi, Francesco Martini, Enrico Pandolfi, Stefano Puccini, Flavia Volpi (designati dall’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato), Vittorio Gabbanini (Comune di San Miniato, ex sindaco, NdR), Massimo Fornaciari (Comune di Santa Croce sull’Arno), Graziano Turini (Comune di Castelfranco di Sotto, ex sindaco, NdR), Marco Bitossi (Comune di Fucecchio), Emilio Passetti (Comune di Pontedera), Andrea Tinghi (Comune di Montopoli in Val d’Arno), Alessandra Corsi (Vescovo di San Miniato), Alberto Lotti (Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato), Andrea Dolfi e Carlo Bernacchi (Camera di Commercio di Pisa), Laura Baldini (Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso), Serena Nazzi (Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d’Arno).

Fonte: Fondazione CRSM