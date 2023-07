Furto di oltre 160 pacchetti di sigarette in un’attività commerciale in zona Novoli: arrestato 27enne

La notte scorsa la Polizia di Stato ha arrestato in via di Novoli un cittadino senegalese di 27 anni con l’accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale della zona. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, intorno all’una e mezza, due uomini si sarebbero introdotti all’interno dell’attività in questione forzando la porta d’ingresso, dopo alcuni minuti i due sarebbero usciti con in mano un grosso sacco nero, cercando poi di dileguarsi in sella a due biciclette.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti, hanno subito individuato uno dei presunti autori del gesto, mentre l’altro, al momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento i poliziotti hanno fermato l’uomo che, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di 15 pacchetti di sigarette, verosimilmente parte del bottino appena messo a segno, e una pinza multiuso.

Approfondendo gli accertamenti, poco dopo i tutori dell’ordine hanno ritrovato lungo la strada un grosso sacco nero contenente altri 144 pacchetti tra sigarette e tabacco. Il maltolto, del valore di circa 2000 euro, è stato immediatamente restituito al proprietario del locale preso di mira, mentre l’uomo, già noto alle forze di polizia sempre per reati di natura predatoria, una volta identificato, è finito in manette.