Il 3 agosto parte il tour del Pd toscano sul salario minimo

“Il Governo sospende la discussione della nostra proposta di legge sul salario minimo e allora noi partiamo subito con una campagna per portarla fuori dalle aule parlamentari. Una battaglia di giustizia e civiltà, perché sotto i 9 euro l'ora non si può parlare di lavoro, ma di sfruttamento. Una condizione che riguarda più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia, 100mila solo nella nostra Regione. La proposta per una paga oraria minima per legge è il risultato di un rinnovato protagonismo del Pd che ha trovato il consenso delle altre opposizioni e soprattutto dei cittadini, tanto da mettere in difficoltà il Governo che ha dovuto abbandonare la bocciatura prevista in Commissione e ora cerca una temporanea scappatoia con la sospensione”.

Dal 3 agosto il Pd della Toscana partirà con un tour informativo dei luoghi di aggregazione turistica o mercati, Feste dell’Unità, cercando di creare anche momenti diversi dai tradizionali eventi di partito, in cui possano avvicinarsi ai banchetti o agli eventi persone e giovani in particolare, solitamente lontani dalla politica. Il 3 agosto appuntamento a Viareggio, il 5 a Livorno, il 10 a Cinquale, il 19 a Orbetello. Martedì 29 evento conclusivo della prima fase in via di costruzione.