Imbrattava le auto parcheggiate con la vernice, denunciato senzatetto

Stava imbrattando con della vernice lavabile delle auto parcheggiate in via Montebello. I carabinieri hanno risolto il mistero che attanagliava i residenti del centro di Firenze. Si trattava di un senzatetto di origini francesi di 78 anni. Durante i controlli intensificati dei militari, a seguito delle denunce, i militari hanno trovato il senza fissa dimora con il pennello in mano e tracce di vernice sugli abiti nella giornata di ieri. L'uomo non è nuovo alle forze dell'ordine: spesso importunava i passanti con insistenza. Ora è stato denunciato per deturpamento di mezzi di trasporto.