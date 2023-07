Incidente in Fi-Pi-Li all'Interporto, 4 persone ferite

Incidente nelle prime ore di oggi, lunedì 31 luglio, lungo la Fi-Pi-Li all'altezza dell'interporto Est in direzione Livorno, al km 70+600. Da quanto si apprende, per cause da accertare, due auto sarebbero entrate in collisione. Sul posto, poco dopo le 7.30, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118.

Tra le quattro persone rimaste coinvolte anche due minori. Fortunatamente, secondo quanto emerso, le conseguenze non sarebbero state gravi e i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno in codice giallo.

Ripercussioni al traffico, che ha subito rallentamenti. Registrate code nel tratto tra Lavoria e Interporto, in direzione Livorno.