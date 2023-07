Lavori al sottopasso di via dei Cappuccini, senso unico alternato temporaneo

Mercoledì 2 agosto 2023, sono in programma lavori di manutenzione alle griglie di raccolta delle acque piovane che si trovano nel sottopassaggio ferroviario di via dei Cappuccini a Empoli.

I lavori prenderanno il via indicativamente intorno alle ore 7 per concludersi indicativamente alle 18. Per ridurre al minimo i possibili disagi al traffico in particolare nelle fasi in cui sarà necessaria la sosta dei mezzi da lavoro all'interno del sottopassaggio, la viabilità sarà rimodulata temporaneamente così da creare un senso unico alternato.

Nel caso in cui non sia possibile completare l'intervento nella giornata del 2 agosto, i lavori riprenderanno il giorno seguente, giovedì 3 agosto, con gli stessi orari.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa