Mobilità Arcipelago, Regione lancia questionario per partecipazione cittadini. Baccelli scrive ai sindaci

La frequenza degli spostamenti, gli orari, le maggiori necessità: quali sono in sostanza le esigenze di mobilità da/per/tra le isole dell’Arcipelago toscano. La Regione Toscana, in vista dell’affidamento del nuovo servizio di cabotaggio marittimo (entro il 2024), ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un questionario rivolto ai cittadini, in particole a quelli delle isole e delle città portuali servite dal trasporto pubblico locale marittimo, per conoscere le loro abitudini e individuarne le esigenze. E, al fine di raggiungere più persone, possibili l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Stefano Baccelli ha inviato una lettera ai sindaci e agli amministratori coinvolti nel servizio di TPL marittimo per invitarli a dare ampia diffusione al questionario, “vitale strumento - spiega l’assessore nella lettera - per la creazione del modello di domanda di mobilità”.

Si tratta di un percorso partecipativo che è frutto del ruolo svolto dall’Osservatorio sulla continuità territoriale dell’arcipelago toscano, che vede riuniti gli amministratori locali, sindacati e associazioni di categoria. “Ringrazio l’Osservatorio - ha concluso Baccelli - le strutture regionali competenti e tutti gli amministratori degli Enti Locali coinvolti, nonché i sindacati e le tante associazioni di categoria che hanno contribuito a definire questa strategia, la cui collaborazione sarà determinante anche per la diffusione capillare del questionario. Uno strumento di partecipazione diretta immediato ed efficace grazie al quale tutte le cittadine e i cittadini che vivono l’arcipelago toscano potranno dettare le vere necessità del trasporto pubblico locale marittimo”.

Il questionario, accessibile fino al 15 settembre 2023, è pubblicato sul sito di Regione Toscana al link:

https://www.regione.toscana.it/-/compila-il-questionario-sulle-esigenze-di-mobilit%C3%A0-dell-arcipelago-toscano

Fonte: Regione Toscana