Mondo Convenienza, Cgil soddisfatta: "Ora prescrizioni su orari e sicurezza"

La Filcams Cgil di Firenze, la Filt Cgil di Firenze e la Cgil di Firenze esprimono “soddisfazione per il risultato raggiunto oggi al tavolo nazionale sulla questione Mondo Convenienza. La fuoriuscita dal sistema del regolamento aziendale, e dunque non solo dalle condizioni economiche ma anche dalle modalità di prestazioni lavorative ad una situazione di legalità, è davvero un risultato importante che rivendichiamo per aver contribuito in modo così determinante alla costruzione del percorso di contrattazione nazionale.

Lo abbiamo fatto attraverso la nostra azione negoziale e di mobilitazione che abbiamo esercitato al tavolo di crisi in Regione Toscana prima e al presidio presso la prefettura di Firenze poi.

Sottolineiamo inoltre che la nostra azione sul territorio in questi mesi si è estesa anche alle segnalazioni e agli esposti agli enti ispettivi dai quali ci auguriamo ora possano emergere prescrizioni precise su orario di lavoro e sicurezza”.