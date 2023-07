Parcheggi ospedale Cisanello, A1 a pagamento, A2 gratuito per dipendenti

Dal 7 agosto al presidio ospedaliero di Cisanello diventa a pagamento per l’utenza anche il parcheggio A1, che si aggiunge al B3 e C (prima mezz’ora gratuita, le prime 2 ore a 1 euro, fino a un massimo di 5 euro per l’intera giornata).

Per i dipendenti i parcheggi riservati salgono a due: al B2 si aggiunge l’A2 (gratuiti).

Restano inoltre aperti a tutti l’A3 e A4 (gratuiti).

La ripartizione per categorie è necessaria, in questa fase transitoria, per tutelare sia l’utenza sia i dipendenti e ottimizzare l’uso dei titoli di accesso, garantendo sempre un ampio numero di stalli gratuiti accessibili a tutti.

Attualmente, in attesa della realizzazione del parcheggio B1, il numero complessivo degli stalli ammonta a 2605, di cui 1199 a pagamento, 800 a uso esclusivo dei dipendenti e 660 gratuiti.

E’ stata anche ampliata la fascia oraria delle corse giornaliere del servizio di bus navetta dai parcheggi, con partenza della prima corsa alle 5.35 e dell'ultima alle 22.15 per favorire l’accesso in sicurezza in ospedale

Fonte: Aoup - Ufficio stampa