Regionali 2025, centrodestra unito traccia le linee programmatiche

“Oggi inizia un percorso che il centrodestra fa per la prima volta in Toscana essendo consapevoli di essere chiamati a fare squadra di governo e che la nostra Regione e tutti i nostri Comuni sono diventati contendibili.

È stata una giornata intensa e costruttiva che ha confermato la piena uniformità d'intenti del Centrodestra toscano. L'incontro odierno ci ha visto complessivamente convergere su molte ed importanti tematiche, a partire dalla Sanità, alle infrastrutture, al mondo del lavoro, sulla complessa questione dei rifiuti, per finire alla viabilità, solo per citarne alcuni. Nel 2024 e poi l'anno successivo, ci saranno diversi appuntamenti a livello elettorale: amministrative in tantissimi Comuni, le Europee e poi le regionali. Oggi abbiamo posto, dunque, ulteriori basi perchè il Centrodestra possa emergere nelle varie competizioni, puntando a migliorare la vita dei nostri concittadini. Un primo tassello di uno splendido mosaico che si formerà nei prossimi mesi. I toscani si meritano, infatti, molto di più e noi siamo pronti e preparati a soddisfare, finalmente, le loro reali esigenze, cosa che un Pd lontano anni luce dai territori e dai cittadini, da troppo tempo, pare colpevolmente non interpretare minimamente. Da oggi, con cadenza bimestrale, il centrodestra si incontrerà per fare il punto su iniziative e proposte. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 22 settembre” è quanto dichiarano il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale toscano, Elena Meini, quello di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, e quello di Forza Italia, Marco Stella a conclusione dell'iniziativa “La sfide per la Toscana del Futuro che si è tenuta oggi presso il Consiglio regionale toscano. E' stato un primo momento di confronto tra consiglieri regionali, amministratori e sindaci al fine di tracciare le linee programmatiche per i prossimi appuntamenti elettorali.

“Oggi il centrodestra - dichiarano Meini, Torselli e Stella - parte con largo anticipo per le prossime regionali con la consapevolezza che la vittoria del 2025 passa anche attraverso le amministrative del 2024 quando andranno al voto circa 200 Comuni. Non vogliamo farci trovare impreparati. Questa mattina i consiglieri regionali si sono confrontati sui principali punti programmatici e poi è stata la volta dei sindaci. La campagna elettorale per le prossime regionali inizia oggi, questa volta cambiamo paradigma: partiamo dalle buone amministrazioni guidate dal centrodestra nella nostra Regione per tracciare il programma di coalizione”.

All'iniziativa era presente anche Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ritenuto un probabile candidato per la sfida del 2025.