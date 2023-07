Tira fuori arma a salve dal marsupio in strada a Firenze: denunciato 17enne

Un 17enne bengalese è stato denunciato per aver portato in strada a Firenze una pistola a salve senza tappo rosso. L'ha mostrata a un amico estraendola dal maruspio. Due passanti hanno visto la scena e hanno chiamato i carabinieri. L'arma è stata sequestrata domenica pomeriggio in lungarno Diaz.I carabinieri hanno passato al vaglio le telecamere della zona rivedendo la scena, identificando il bengalese e risalendo alla sua abitazione, dove erano presenti anche 99 cartucce a salve.