Beccata dal cane della finanza con 1 milione di euro in contanti: denunciata

Si chiamano cash courier, corrieri di soldi, e il cane labrador Elio in forze alla guardia di finanza ne ha trovato uno all'autostazione Villa Costanza di Scandicci negli scorsi giorni. Durante un ispezione di un bus lungo la tratta Catania-Aosta il cane e i finanzieri hanno esaminato i bagagli di una donna cinese residente in Italia. All'interno di due borsoni c'era oltre 1 milione di euro in tagli da 50, 20 e 10 euro. La donna non ha saputo giustificare l'ammontare di denaro e per questo è stata denunciata per riciclaggio e ricettazione, mentre il denaro è stato sequestrato. I cash courier sono utilizzati dalle associazioni criminali per esportare capitali all'estero e per reimpiegarli nonostante derivino da attività illecite.