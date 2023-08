Caldaie nuove per la municipale e per il ricostruito nido di Cortenuova

Sono in programma manutenzioni alla centrale termica della polizia municipale e della scuola dell’infanzia di Cortenuova. Questi interventi sono inseriti nella più ampia programmazione di tutti i lavori di efficientamento energetico che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che interessano tutte le strutture comunali.

Nello specifico è stato approvato il progetto di fattibilità per intervenire sull’impianto termico collocato al comando di polizia municipale, di concezione ormai vetusta. Per questo si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria che consiste nello smontaggio di tutti i dispositivi presenti a eccezione delle tubazioni e nella fornitura e posa di una caldaia a basamento con caratteristiche di nuova generazione, che sarà ospitata in un locale completamente ristrutturato.

L’altra operazione riguarda il nido Il Melograno che verrà demolito e ricostruito e che necessita, a questo punto, di una caldaia indipendente e più adeguata alla nuova struttura. Questo significa andare a suddividere l’impianto di riscaldamento esistente che alimenta anche la scuola dell’infanzia di Cortenuova, che dovrà essere rialimentato da una nuova caldaia murale da 35 KW da alloggiare in apposito vano tecnico da realizzare sul fronte dell’edificio della scuola dell’infanzia. La caldaia sarà ricollegata al collettore esistente con una nuova tubazione e sarà alimentata a gas metano tramite una tubazione che si deriverà dalla tubazione principale.

L’importo complessivo del progetto è pari a 70.000 euro.

"Anche questi interventi di manutenzione vanno nella direzione che questa amministrazione ha intrapreso fin da subito in materia di efficientamento energetico, riduzione dell’inquinamento, abbattimento di costi e consumi – spiega Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli -. Gli interventi riguardano due impianti termici che saranno più adeguati e di nuova concezione. Sono azioni che rientrano nell’ampia programmazione di interventi di efficientamento energetico che ha interessato gli edifici comunali e l’illuminazione pubblica proprio per rendere Empoli una città che vuole offrire ai suoi cittadini una migliore qualità di vita e più rispetto per l’ambiente".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa