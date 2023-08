Trovato su un annuncio, ora compie 18 anni: auguri al cane Pippo

Non è detto che gli articoli di auguri di compleanno per la maggiore età debbano essere fatti necessariamente per le persone. Quest'oggi ci scrive una famiglia di Cerreto Guidi che vuole fare gli auguri al suo cane Pippo, che il 31 luglio ha compiuto 18 anni. "È entrato a far parte della famiglia grazie ad un articolo pubblicato su un quotidiano il 5 Settembre 2005 donandoci tanto amore", scrive la famiglia Cesare. Il traguardo di longevità è stato possibile anche grazie ai dottori dello studio veterinario di Larciano: per questo i padroni di Pippo vogliono ringraziare i dottori Federico Bernardini, Barbara Niccolai, Giada Pinferi e Lucrezia Bernardini.