Elezioni a Firenze, Giani assicura: "Non voglio fare il sindaco, ma lavorare per la Regione"

Eugenio Giani a Palazzo Vecchio? Impossibile. A dirlo è lo stesso presidente della Regione Toscana. “Assolutamente no. Io sto lavorando forte e bene in Regione. La settimana scorsa l'approvazione del Prs da parte del Consiglio regionale segna un punto di riferimento importante. Si tratta di un piano strategico per i prossimi anni, in una visione che vuole essere quella della Toscana 2030. Quello che devo fare - ha ribadito Giani – è lavorare per la Toscana. Ho letto anch'io cosa si dice sui giornali, ma sono impegnato sulla Regione e non voglio farmi distrarre da alcuna voce”.