Lotta allo spaccio e ai reati contro il patrimonio: carabinieri di Viareggio in azione

Durante il servizio straordinario anti-spaccio nella pineta di Viareggio – zona frequentata dai pusher – i carabinieri hanno arrestato un 52enne, originario del Salento, già ai domiciliari che si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione. Il controllo della pineta di Ponente ha consentito di identificare un 34enne di marocchino, denunciato per inosservanza delle norme sull'immigrazione.

Sempre a seguito dei controlli, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne di Camaiore già sottoposto agli arresti domiciliari per i maltrattamenti nei confronti della madre e in precedenza per evasione.

Oltre al contrasto alle attività di spaccio, la maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine ha inciso anche nella repressione dei reati contro il patrimonio: una donna viareggina di 59 anni è stata denunciata come presunta autrice di un furto in un'abitazione a Camaiore.