Minacciano di morte per bere e mangiare senza pagare, arrestati a Lucca

La polizia di Lucca ha arrestato due marocchini di 20 e 24 anni per rapina ai danni di due esercizi commerciali. I fatti sono avvenuti nella notte appena trascorsa.

Un primo intervento era stato richiesto alle 22.15 presso il Kebab di via San Paolino, dove due soggetti magrebini, mimando il gesto di tagliare la gola con un coltello, hanno minacciato il titolare consumando cibo e bevande senza pagare.

All'una di notte è arrivata un’altra richiesta di intervento in Piazza San Michele per un episodio analogo presso il bar Screwdryver. Due magrebini che, con minacce e violenza, pretendevano di essere serviti gratuitamente. Le volanti prontamente sul posto sono riuscite a bloccare uno dei due autori mentre il secondo aveva già fatto perdere le sue tracce.

Trasportato con non poca difficoltà negli Uffici della Questura il soggetto ha opposto resistenza e minacciato gli operatori.

Il titolare del negozio di kebab ha riconosciuto il soggetto fermato come uno dei due rapinatori, e in più ha fornito una foto del suo complice scattata la sera stessa. Con questi elementi sono continuate le ricerche del secondo autore che è stato rintracciato dalle Volanti dopo una notte di ricerche alle ore 4.50 in Stazione, e arrestato.

Entrambi i soggetti, regolari sul territorio nazionale, annoverano numerosi precedenti di polizia e sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.