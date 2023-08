Morello Marchese dg al Meyer, ok dalla Commissione Sanità

La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla nomina di Paolo Morello Marchese come direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer-Irccs, così come proposto dal presidente della Regione Eugenio Giani. L’incarico avrà durata di 3 anni.

La nomina di Paolo Morello Marchese, dal 2016 ad oggi direttore generale della Asl Toscana Centro, aveva ricevuto il nulla osta della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e il parere favorevole del ministro alla Salute Orazio Schillaci, così come previsto dalla normativa per gli Ircss.

Il parere della Commissione regionale, che nel caso di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non è vincolante, è stato espresso a maggioranza (5 voti favorevoli), con l’astensione della Lega e di Fratelli d’Italia.

La Commissione ha votato dopo l’audizione dello stesso Paolo Morello Marchese, che ha parlato di “un ritorno e di una importante sfida”, ricordando come per 9 anni, dal 2000 al 2009, abbia ricoperto gli incarichi prima di direttore sanitario e poi di direttore generale della stessa AOU Meyer, realizzando lo storico trasferimento dalla sede da via Luca Giordano alla collina di Careggi: “una struttura adeguata – ha detto - è un elemento sostanziale perché un ospedale possa essere riconosciuto come Irccs”.

Morello ha poi sottolineato come durante la sua attività siano state costituite la Fondazione Meyer e l’Associazione degli Ospedali pediatrici italiani, di cui è stato presidente per 5 anni, e come, sempre sotto la sua guida, sia stata rinnovata e ampliata la componente professionale che ancora oggi rappresenta l’ossatura portante della struttura.

Nel suo curriculum vitae figura anche la direzione sanitaria, per nove anni, di un Irccs di neuroscienze.

Il presidente Sostegni ha evidenziato come il Meyer sia il primo Irccs pubblico della Toscana: “una trasformazione, avvenuta lo scorso anno che comporterà scelte importanti per rafforzare le sinergie col mondo della ricerca”. Ha poi a sottolineato la rilevanza dell’ospedale Meyer nel panorama nazionale ed europeo. “Mi fa piacere – ha aggiunto Sostegni - che tutti i componenti della Commissione abbiano riconosciuto le competenze di Morello”.

