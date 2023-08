Operatore socio sanitario: 84 studenti hanno conseguito la qualifica in Aoup

Si è concluso nei giorni scorsi in Aoup con gli esami finali (26-27-28 luglio) il percorso di qualifica professionale di Operatore socio sanitario (Oss) per 84 studenti iscritti ai corsi regionali del bando per l’ammissione ai corsi abbreviati per Oss (400 ore) per i candidati già in possesso della qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente.

Obiettivo del corso, fornire una formazione specifica teorica e tecnico-pratica per un profilo assistenziale polivalente, in grado di operare sia in ambito sociale sia sanitario, in strutture residenziali, semi-residenziali, in ospedale o a al domicilio degli assistiti, intervenendo con attenzione e riguardo sui bisogni primari delle persone che hanno perso la loro autonomia psicofisica.

Il corso prevedeva l’alternanza tra formazione in aula (con didattica frontale e interattiva), esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio in alcune unità operative per imparare sul campo le tecniche di assistenza alla persona e la corretta relazione con il malato.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria pisana - Ufficio Stampa