Piano operativo viabilità per l'estate fiorentina, chi interviene in caso di emergenza

Il Comitato Operativo di Viabilità, coordinato dalla Prefettura, ha approvato il “Piano Operativo Viabilità Estate 2023”.

Tale documento ha lo scopo di pianificare, in un’ottica di massimo coordinamento e prevenzione, le situazioni emergenziali connesse alla viabilità, di assicurare il soccorso e l’assistenza in caso di sinistri, eventi calamitosi, climatici avversi (ondate di calore, incendi), congestione del traffico, con riguardo al reticolo autostradale ed alle strade di maggiore percorrenza quali la FI-PI-LI e l’Autopalio Firenze-Siena.

All’attuazione concreta dello stesso sono chiamati ad operare:

- Forze di Polizia, in primis la Polizia Stradale;

- Vigili del Fuoco;

- ANAS Struttura territoriale della Toscana;

- Autostrade per l’Italia IV Tronco Autostradale;

- Città Metropolitana di Firenze;

- Azienda Sanitaria provinciale;

- Servizio 118;

La pianificazione in argomento costituisce un utile strumento di lavoro in aggiunta alle attività connesse sia all’attività di contrasto a comportamenti pericolosi alla guida, sia alle attività in essere in ottemperanza alle direttive impartire dalla circolare del 18 luglio scorso del Dipartimento della PS.

Fonte: Prefettura di Firenze